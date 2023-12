F1 | Calendario presentazioni team 2024 (in aggiornamento)

Calendario Presentazioni Team 2024 – Mancano ancora diverse settimane prima dell’inizio della stagione 2024 del Mondiale di Formula 1. In attesa di vedere le nuove monoposto in pista nei test pre-season in programma dal 21 al 23 febbraio sul circuito del Bahrain che ospiterà anche la prima gara del Mondiale, alcuni team hanno gia annunciato le date di presentazione.

Il 5 febbraio 2024 ci sarà una doppia presentazione. I primi team a fare l’unveiling saranno infatti Williams e Sauber. Alpine presenterà la monoposto il 7 febbraio mentre i tifosi della Ferrari dovranno attendere fino al 13 febbraio per la presentazione che potrete seguire in live streaming sul nostro sito F1GrandPrix.

CALENDARIO PRESENTAZIONI TEAM F1

*in aggiornamento

Williams e Sauber: 5 febbraio

Alpine: 7 febbraio

Ferrari: 13 febbraio

McLaren: TBC

Red Bull: TBC

Mercedes: TBV

AlphaTauri: TBC

Aston Martin: TBC

Haas: TBC