F1 | Bottas sul rinnovo: “Grazie alla famiglia Mercedes per il continuo supporto”

Poco fa è stato annunciato il rinnovo del contratto di Valtteri Bottas con la scuderia tedesca anche per il 2021. Il pilota finlandese si è detto grato alla Mercedes per aver nuovamente creduto in lui e che ora è più determinato che mai a lottare per il titolo mondiale.

“Sono molto felice di rimanere con la Mercedes nel 2021 e continuare a costruire il successo che abbiamo iniziato insieme. Grazie a tutti i membri del team e alla più famiglia Mercedes per il loro continuo supporto e la loro fiducia in me. Sono molto orgoglioso di rappresentare questa grande squadra e la stella a tre punte nel nostro viaggio insieme anche per il prossimo anno”.

“Gli ultimi anni sono stati incentrati sul miglioramento continuo, lavorando su ogni aspetto della mia prestazione. Sono fiducioso che oggi sono più forte di sempre, ma posso sempre alzare il livello. Mercedes abbraccia la stessa filosofia: vogliono sempre migliorare e hanno sempre fame. Da quando mi sono innamorato della F1 da bambino, è sempre stato il mio sogno diventare un giorno campione del mondo. Sono in lotta per il titolo quest’anno e restare con la Mercedes mi mette nella migliore posizione possibile per competere quest’anno e anche il prossimo”.

“Siamo nel mezzo di una stagione breve e voglio dare il massimo in ogni singola gara che affronteremo quest’anno. La foratura dello scorso fine settimana è stata un duro colpo nella mia lotta con Lewis, ma sono determinato a tornare forte questo fine settimana sulla stessa pista”.