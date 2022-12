F1 | Alonso: “Guiderò fino a quando sarò al 100%”

Nella testa di Fernando Alonso non esiste la parola ritiro (definitivo) dal mondo delle corse. Lo spagnolo, che nella prossima stagione sarà impegnato in una nuova sfida professionale che lo vedrà in Aston Martin dove ha preso il posto di Sebastian Vettel e dove farà coppia con Lance Stroll, ha infatti ammesso di non poter stare lontano dal motorsport in quanto rappresenta tutta la sua vita.

E anche quando la Formula 1 non sarà più nei suoi pensieri, il due volte campione del mondo troverà altre competizioni per portare avanti e alimentare la sua passione.

“Per quanto altro tempo ancora sarò al volante? Finché ho la sensazione di poter ancora dare il 100% – ha dichiarato Alonso, intervistato da Auto Motor und Sport – Quindi sicuramente altri due o tre anni. Alla mia età devo affrontare molte cose in modo diverso. L’allenamento, i viaggi, gli eventi. La Formula 1 ti prende sempre di più. Devi organizzarti bene per non scottarti”.

Alonso ha poi aggiunto: “Non ho un piano B. Sono stato un pilota per tutta la vita. La mia vita è sempre stata dedicata al motorsport. E quello che mi riesce meglio in questo sport è guidare. Se un giorno dovrò ritirarmi dalla Formula 1, farò altre gare. Una vittoria alla Dakar sarebbe comunque una sfida. Perché nessuno ha mai fatto questa combinazione. Ma stare seduto a casa mi spaventa”.