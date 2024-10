Andretti e il retroscena sull’addio alla squadra: dietrofront per favorire l’ingresso in F1?

F1 Andretti – Il possibile ingresso di Andretti in Formula 1 sembra essere sempre più vicino, anche se favorito da un compromesso non di poco conto. Nelle ultime ore, Michael Andretti, storico leader della squadra da oltre vent’anni, ha annunciato la sua uscita dal team.

Il proprietario ha infatti venduto le sue azioni, distaccandosi così dal progetto Cadillac per l’ingresso in Formula 1. Questa mossa, secondo molti, è stata una condizione necessaria imposta da Liberty Media per consentire l’accesso della nuova squadra. Negli ultimi anni, l’ingresso di Andretti in Formula 1 è stato ostacolato da questioni personali tra il Manager statunitense e Greg Maffei, capo di Liberty Media.

Quest’ultimo, in una dichiarazione passata, aveva espresso chiaramente la sua contrarietà al coinvolgimento dell’ex pilota americano nella massima competizione motoristica, dichiarando che avrebbe fatto di tutto per impedirne l’ingresso. Nonostante l’ostilità, il progetto Cadillac in F1 è andato avanti. General Motors ha continuato a fare pressione per l’ingresso della squadra, arrivando persino a coinvolgere il Congresso degli Stati Uniti.

Michael Andreti, un passo indietro per farne due in avanti?

Inoltre, la multinazionale ha investito in ingegneri e tecnici di altissimo livello, dimostrando il proprio impegno a competere ai vertici. Questo sforzo sembra aver ammorbidito Liberty Media, ma solo a fronte della rinuncia di Michael Andretti a un ruolo attivo nel progetto. Con l’uscita di scena di Andretti, Dan Towriss prenderà il controllo della squadra, mentre Michael manterrà un ruolo di consigliere.

Tuttavia, rimane da vedere se questo cambiamento sarà sufficiente per placare le tensioni tra Liberty Media e Andretti, permettendo finalmente alla squadra americana di entrare in Formula 1 con Cadillac, pronta anche a sviluppare propri motori. Ora, con la strada apparentemente più libera, il mondo delle corse attende di scoprire se l’assenza di Andretti potrà segnare la fine di un lungo veto e aprire una nuova era per la scuderia.