F1 | Wolff smentisce un accordo tra Mercedes e Mick Schumacher: “Attualmente c’è poco spazio all’interno del nostro programma junior”

Secondo quanto dichiarato da Toto Wolff ai microfoni della Bild, Mercedes non ha offerto a Mick Schumacher un posto all’interno dell’Academy Mercedes.

Nonostante le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, infatti, l’austriaco ha smentito un possibile accordo col figlio del sette volte Campione del Mondo, precisando come l’unico obiettivo della Scuderia tedesca, al momento, sia trovare un sedile a Esteban Ocon per il 2020.

Il fresco vincitore della Formula 3 europea, ricordiamo, è al centro di una vera e propria trattativa di mercato tra i marchi più importati del Circus, con Ferrari che sarebbe pronta a portarlo all’interno della FDA, promuovendo quindi la sua carriera in Formula 2.

“Mick ha vinto il suo titolo di Formula 3 con un motore Mercedes, ma adesso dobbiamo dargli il giusto tempo per svilupparsi”, ha dichiarato Toto Wolff. “Non esiste nessun accordo tra lui e noi. Attualmente c’è poco spazio all’interno del nostro programma junior e come priorità ci siamo posti l’obiettivo di trovare un sedile a Esteban Ocon per il 2020”.