F1 | Un anno dall’ultima gara di Fernando Alonso

Il dualismo fra Leclerc e Vettel in Ferrari, il dominio confermato di Hamilton e della Mercedes, il potenziale incostante di Verstappen e della Red Bull. Il Mondiale di F1 2019 si appresta al suo atto conclusivo, l’ormai noto GP di Abu Dhabi corso in notturna.

Un Mondiale intenso che sembra volato via troppo in fretta. E a pensarci bene, è già passato un anno dall’ultima apparizione ufficiale in Formula 1 di Fernando Alonso. Già, perché proprio il 25 novembre dello scorso anno, Nando correva il suo ultimo GP in F1, ad Abu Dhabi. Una gara in cui l’allora pilota della McLaren arrivò undicesimo, appena fuori dalla zona punti. Non certo l’epilogo che lo spagnolo, due volte Campione del Mondo con la Renault, si immaginava una volta lasciato il rosso della Ferrari.

Il 2019 gli stava però riservando il successo alla 24 Ore di Le Mans, dopo quello ottenuto nel 2018, sempre con la Toyota. Un successo degno della carriera dello spagnolo e dei suoi numeri in Formula 1: 2 Mondiali vinti, 32 vittorie, 97 podi, 22 pole position, 23 giri veloci.

Ogni appassionato di motori ha ancora davanti agli occhi le immagini di Lewis Hamilton (vincitore della gara di Yas Marina) e Sebastian Vettel (secondo al traguardo), mentre scortano Alonso nel giro d’onore prima del suo saluto al Circus. Immagini che, insieme a un comprensibile pizzico di nostalgia, parlano ancora da sé.