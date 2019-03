F1 | The Chemical Brothers creano il remix più veloce di tutti tempi

The Chemical Brothers hanno creato una nuova base musicale per la Formula Uno, un remix di soli tre secondi diventato ufficialmente la canzone più veloce del mondo.

Il duo britannico di musica elettronica ha infatti remixato la propria canzone We’ve got to try, che verrà presentata domani e che sarà la nuova colonna sonora della Formula Uno, accelerandola fino a 15.000 battiti al minuto per compararla ai 15.000 giri al minuto che raggiungono gli attuali motori V6 Turbo.

“La sfida di creare il remix più veloce ci interessava come appassionati di F1 e musicisti. È emozionante sentire la nostra musica nel contesto della F1. La velocità e l’intensità della F1 è una buona riflessione della nostra musica e dei nostri spettacoli in diretta”, ha detto Tom Rowlands dei The Chemical Brothers.

“In qualità di ingegneri del suono, con la musica che corrisponde alla velocità e all’intensità della F1, non c’è nessuno che possa collaborare con noi meglio dei The Chemical Brothers”, ha detto Ellie Norman, direttore marketing e comunicazione di F1.