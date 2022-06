F1 | Mercedes, Hamilton ritrova il podio: “Travolgente a livello emotivo”

Il Gran Premio del Canada, nono appuntamento stagionale del Mondiale 2022 di Formula 1, sorride a Lewis Hamilton. L’inglese infatti, sul tracciato di Montreal, ritrova un piazzamento a podio che non conquistava dalla gara inaugurale del Bahrain. Un ottimo risultato per il sette volte campione del mondo, giunto sotto la bandiera a scacchi alle spalle del vincitore Max Verstappen e di Carlos Sainz, che può finalmente sorridere dopo mesi difficili.

“Per me questo terzo posto è travolgente a livello emotivo – ha dichiarato Hamilton al termine della gara – È stata una vera battaglia con la macchina per tutto l’anno, come team siamo rimasti sempre concentrati senza mai mollare. Sono davvero fiero del mio gruppo e anche di tutti quelli che lavorano qui e in fabbrica. Gli altri sono un pochino troppo veloci per noi in questo momento, ma noi stiamo dando tutto e ci stiamo avvicinando. Dobbiamo continuare a spingere e alla fine speriamo di poter lottare con loro. Grazie alla Safety Car siamo riusciti a riprenderli, ma oggi il passo era migliore. Durante il weekend abbiamo lavorato tanto anche al simulatore, portando queste cose all’assetto di gara. Sono entusiasta, non mi aspettavo questo secondo podio dell’anno. È molto speciale, perché qui ho vinto il mio primo GP”.

