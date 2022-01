F1 | Marko: “Il duello Verstappen-Hamilton più esplosivo rispetto a Rush”

La battaglia iridata tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, che ha caratterizzato interamente l’ultima stagione, a detta di Helmut Marko è stata certamente molto più estrema rispetto a quella tra Niki Lauda e James Hunt portata alla ribalta cinematografica da Tom Howard nel film Rush.

Il talent scout della Red Bull ha infatti sottolineato come la rivalità tra l’olandese e l’inglese abbia raggiunto vette di tensione importanti, soprattutto considerando le differenze tra il 33 e il 44 che si sono contesi il campionato del mondo fino all’ultimo giro di Abu Dhabi.

“Il duello del 2021 ha avuto più forza esplosiva di Rush – ha dichiarato Marko ai microfoni dell’emittente ServusTV – Da una parte c’è un sette volte iridato, che conduce una vita abbastanza mediatica, e dall’altra c’è Max che ha i piedi per terra e si concentra solo sulla Formula 1. Ci sono tanti punti di contrasto che si uniscono. Questo vale non sono per i piloti ma anche per le due squadre che hanno affrontato questa battaglia a colpi di parole”.