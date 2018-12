F1 | Hamilton, appello a Valentino Rossi dopo la giornata di test a Jerez: “Ti raggiungerò al Ranch il prima possibile”

Dopo aver provato per un’intera giornata la Yamaha R1 sul circuito di Jerez de la Frontera, Lewis Hamilton ha raccontato su Instagram tutte le emozioni provate a bordo del piccolo bolide della Casa giapponese, sottolineando come ben presto tornerà in sella per un ulteriore test.

Il cinque volte Campione del Mondo, ricordiamo, ama visceralmente le moto e affrontare un mondiale di MotoGP è sempre stato uno dei suoi sogni nel cassetto, ovviamente non realizzabili al momento, visti i suoi impegni nel Circus.

Nulla però impedisce all’inglese di portare avanti dei test privati, magari proprio con delle derivate di serie, mettendosi alla prova e cercando il limite anche per quello che riguarda le due ruote (rischiando delle cadute, come d’altronde è successo a Jerez.ndr). Proprio in tal senso va segnalata una clamorosa richiesta a Valentino Rossi, con l’alfiere della Mercedes che si è detto pronto a raggiungerlo al Ranch per una giornata all’insegna delle delle ruote.

Ecco le parole dell’inglese su Instagram: “Buongiorno a tutti, mi sono svegliato con delle bellissime sensazioni oggi e già mi manca correre su queste super moto. Devo rivelarvi che ho sempre amato più le due ruote rispetto alle 4. Ho sempre voluto una moto sin da quando ero piccolo anche se devo dire grazie a mio padre per avermi comprato un kart. Il mio grande amore attuale, però, è fuori dalla pista ed è la mia bicicletta”.

Provo un grandissimo rispetto per i piloti di MotoGP”, ha aggiunto l’inglese. “E’ una disciplina molto diversa anche se richiede alcune caratteristiche simili come velocità, pazienza, coraggio, concentrazione, agilità e capacità di prendere e affrontare i rischi. Tutte componenti che rendono questo sport molto eccitante”.

Infine la richiesta a Rossi: “E’ vero, mi piacerebbe gareggiare sulle moto. Ma questi ragazzi sono di un altro livello e per questo penso proprio che tornerò a provare in pista a superare i mie limiti. Valentino (eh sì, proprio Rossi, ndr) devo venire al Ranch il prima possibile”.