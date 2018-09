F1 GP Russia, Prove Libere 3: Hamilton saldo al comando

Ancora le Mercedes davanti, con Lewis Hamilton autore del giro più veloce, 1:.33.067, seguito a 2 decimi dalla monoposto del compagno di squadra. Terza la Ferrari di Vettel, staccata di oltre mezzo secondo dal vertice. A seguire l’altra Rossa, quella di Kimi Raikkonen, mentre le due Red Bull completano le prime tre file virtuali, anche se sia Verstappen che Ricciardo scatteranno poi dal fondo della griglia, a seguito delle rispettive penalizzazioni. La top ten del sabato mattina, si conclude con Leclerc, Ocon, Magnussen e Perez.

Cronaca – All’accendersi del verde in pit lane, Alonso fa da apripista al gruppetto formato da Leclerc, Verstappen, Hartley, Ericsson e Magnussen. Il primo crono è per lo spagnolo, con la mescola hypersoft, 1:37.713, scavalcato poco dopo dalla Williams di Sirotkin, su ultrasoft. Dopo una decina di minuti Raikkonen si mette davanti in 1:35.074, quindi tocca a Vettel fare da pacesetter. I piloti sono alle prese con una pista che ancora deve pulirsi. La lista dei primi riscontri cronometrici vede la Ferrari del tedesco seguita da Bottas, Raikkonen, Hartley, Alonso, Sirotkin, Stroll. Tutti i piloti montano la mescola hypersoft, tranne Haas e Williams.

Bottas passa in testa in 1:33.809, mentre Hamilton si piazza al terzo posto. Vettel è tornato ai box per permettere ai meccanici di eseguire qualche cambiamento di set up sulla sua SF71-H. A metà sessione Hamilton detta il passo con il crono di 1:33.496, davanti a Bottas, Vettel, Raikkonen, Ricciardo, Leclerc, Perez, Ocon, Gasly, Ericsson, tutti su gomma hypersoft.

Entrambe le Ferrari sono in pista con la nuova ala anteriore, modificata per migliorare la resistenza all’avanzamento. Ricciardo intanto si inserisce al sesto posto. A una quindicina di minuti dal termine, Bottas si mette davanti in 1:33.321, ma poi è Hamilton a conquistare la vetta, grazie al miglior tempo di 1:33.067. Vettel torna in pista con un nuovo set di hypersoft, prendendosi il terzo tempo.

La sessione si conclude con le due Mercedes al comando davanti a Ferrari e Red Bull.

F1 GP Russia – Tempi, risultati e giri Prove Libere 3