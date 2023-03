F1 | GP Bahrain, prove libere 3: bagarre Alonso-Verstappen, Ferrari insegue

Fernando Alonso si è confermato il pilota più veloce nella terza e ultima sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Bahrain, appuntamento inaugurale del mondiale 2023 di Formula 1.

Dopo il miglior tempo di ieri pomeriggio, arrivato però in una condizione di pista totalmente diversa (le FP3 si sono svolte con il sole e quindi temperature ben più alte), lo spagnolo ha ribadito l’ottimo stato di forma della AMR23, fermando il proprio “best” in 1’32″340, pochi millesimi – cinque per l’esattezza – più rapido della Red Bull di Max Verstappen. Una performance di assoluto spessore, arrivata al secondo “tentativo” di attacco a tempo, che conferma il due volte Campione del Mondo tra i favoriti per la pole position che si assegnerà questo pomeriggio.

Da segnalare che l’olandese, insieme al compagno di squadra, Sergio Perez (3°), ha effettuato il primo assalto al crono con gomme hard, salvaguardando quindi un set di mescole morbide. Una scelta interessante che potrebbe portare la scuderia anglo-austriaca a seguire una strategia differente per le qualifiche di questo pomeriggio e quindi la gara di domani (singola sosta contro le due degli avversari). Quarta posizione per Lewis Hamilton, lontano due decimi dal miglior crono fatto segnare dall’iberico dell’Aston Martin, seguito da Charles Leclerc – comunque tranquillo nei team radio nonostante i tre decimi di distacco da Alonso – e dall’altra Mercedes di George Russell.

Lance Stroll, settimo e ancora in difficoltà sul piano fisico, si è piazzato settimo davanti a Carlos Sainz, mentre Oscar Piastri )sorpresa della mattinata) e Pierre Gasly hanno occupato gli ultimi piazzamenti all’interno dei primi dieci. Ricordiamo che la sessione di questo pomeriggio si svolgerà in condizioni notturne e quindi cont temperature più basse rispetto a questa mattina. Una situazione che potrebbe mescolare nuovamente le carte, soprattutto nelle zone di vertice della classifica, visto i distacchi “risicati” tra i primi. Appuntamento alle 16.00 su Sky Sport F1 HD e NowTV per la diretta della prima sessione di qualifica della stagione.