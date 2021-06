F1 | Ferrari, partiti i colloqui per il rinnovo della partnership con Philip Morris

La Ferrari e Philip Morris International dovrebbero continuare la loro storica partnership. Intervistato sull’argomento, il team principal di Maranello Mattia Binotto ha ammesso che l’accordo di prolungamento del contratto dovrebbe vedere la fatidica fumata bianca nei prossimi mesi vista la naturale scadenza del contratto a fine anno. Con il divieto da oramai un decennio di sponsorizzare marche relative al tabacco sulle monoposto di Formula 1, PMI aveva trovato un nuovo accordo con il Cavallino attraverso il logo Mission Winnow che però non verrà apposto sulla SF21 nei prossimi appuntamenti europei.

“Se guardiamo all’anno scorso o agli anni precedenti, ci sono state gare in cui non abbiamo apposto il logo sulla macchina – ha dichiarato Binotto, citato da Autosport – Ciò era dovuto alle normative di vari paesi e stiamo semplicemente cercando di rispettarlo come abbiamo fatto in passato e lo facciamo ancora oggi. L’accordo di sponsorizzazione con PMI? Il contratto scade entro la fine dell’anno. Ma abbiamo discussioni in corso con PMI, che è stato per noi un partner molto forte e stretto per molti, molti anni, e le relazioni sono buone. Come si concluderà lo vedremo nei prossimi mesi ”.