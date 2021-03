F1 | Alpine, Alonso in Q3: “Non ero fiducioso prima delle qualifiche”

Fernando Alonso torna in Formula 1 lo fa partendo dalla quinta fila nel Gran Premio del Bahrain. Colpo di reni importante per lo spagnolo, che demolisce Ocon nel primo confronto diretto in qualifica riuscendo anche ad arrivare in Q3 con una vettura che in questo weekend sembra avere qualche problema. C’è sicuramente soddisfazione per lo spagnolo bicampione del mondo, ma sa benissimo che il grosso del lavoro sarà domani in gara.

“Dobbiamo essere soddisfatti delle nostre qualifiche di oggi – ha dichiarato Alonso. Non ero molto fiducioso con il bilanciamento della macchina in nessuna delle sessioni di prove libere, ma in qualifica la temperatura era molto più bassa e ho potuto attaccare, mi sentivo più a mio agio con la vettura. E’ emozionante guidare di nuovo queste vetture con poco carburante e gli pneumatici più morbidi. Le qualifiche sono sempre fantastiche in Formula 1, mi mancava questa sensazione! Domani dobbiamo attaccare e andare a punti, questo è l’obiettivo: cercheremo di recuperare alcune posizioni, ma dobbiamo stare attenti alle vetture di fianco a noi perché alcuni partiranno con le medie, quindi sarà una gara combattuta”.