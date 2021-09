F1 | Allarme affidabilità in casa Mercedes dopo Sochi: l’analisi di Matteo Bobbi [VIDEO]

Nonostante la vittoria conquistata nell’ultimo Gran Premio di Russia a Sochi e la leadership nel mondiale piloti strappata da Lewis Hamilton a Max Verstappen, anche se per soli due punti, i tecnici della scuderia Campione del Mondo non stanno dormendo sogni tranquilli all’interno della factory di Brackley. A causa di alcuni problemi di affidabilità emersi a Sochi, il motorista anglo-tedesco ha dovuto sostituire la quarta power unit sulla vettura di Lewis Hamilton e la terza sulla monoposto di Nicholas Latifi (Williams), riscontrando dei problemi di natura strutturale che potrebbero complicare e non poco il proseguo di questa stagione.

Il finlandese, ricordiamo, ha “smarcato” la quarta unità a Monza, aspetto che sulla carta doveva consentirgli di arrivare senza problemi al termine della stagione. Durante le prove libere di sabato, però, i tecnici hanno notato alcune incongruenze nei dati, fattore che ha spinto il team a montare la quinta unità sulla W12 #77 e a spedire la quarta in fabbrica. Resta da capire come la squadra riuscirà a bypassare questo problema sulla vettura di Lewis Hamilton, visto che difficilmente l’inglese riuscirà a concludere la stagione con sole tre unità.

Voci di corridoio parlano di una sostituzione a cavallo di Stati Uniti e Messico, con la seconda più probabile. Appuntamento tra una settimana ad Istanbul per il Gran Premio di Turchia, 16° prova del mondiale 2021 di Formula 1.