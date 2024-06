F1 | Ralf Schumacher è sicuro: “Annuncio Sainz-Williams in settimana”

In occasione del suo Gran Premio di casa, Carlos Sainz ha concesso un’intervista all’emittente locale Antena 3, dichiarando che inizialmente ha fatto fatica ad accettare la notizia che sarebbe stato sostituito da Lewis Hamilton.

“Ovviamente non la prendi bene, a nessuno piace essere lasciato indietro, no? Ho avuto anni molto buoni in Ferrari, ho iniziato la stagione molto bene, ma un sette volte campione del mondo voleva venire e gli hanno fatto spazio.

Ma la vedo anche come un’opportunità per il futuro, perché voglio ancora essere campione del mondo”.

Voci di paddock sono certe che Sainz abbia già firmato il suo contratto con la Williams in Canada.

“Se si deve credere alle voci, Sainz ha firmato con la Williams e sarà annunciato questa settimana”, ha dichiarato l’ex pilota di F1, Ralf Schumacher a Sky Deutschland.

“Sainz alla Williams può sembrare strano all’inizio, ma la squadra ha grandi obiettivi e investitori ambiziosi. E ad essere onesti, era l’opzione migliore per lui”, ha aggiunto il tedesco.

Riguardo al suo futuro, Sainz ha ammesso che ha ricevuto molte richieste:

“Ho le mie opzioni sul tavolo, sono pronto a prendere una decisione, e la farò molto presto perché voglio concludere la faccenda e concentrarmi sul resto dell’anno con la Ferrari. Tutte le squadre che al momento non hanno ingaggiato i loro piloti mi hanno offerto un contratto e posso firmare con loro domani. Ma la prenderò con un po’ di calma, anche se deciderò presto”.