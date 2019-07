F1 | Hamilton sul GP di Gran Bretagna: “È la gara più speciale dell’anno”

Tra i protagonisti della press conference del giovedì di Silverstone, che ha aperto il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna, figurava anche l’idolo di casa Lewis Hamilton.

Da parte dell’alfiere della Mercedes non poteva mancare un pensiero sul rinnovo della pista inglese, che rimarrà nel Circus per i prossimi cinque anni: “Non può essere una sorpresa, la casa del motorsport non può essere mancare in calendario. È una buona notizia per i fan. È la gara più speciale dell’anno, per la quantità di gente, per lo spettacolo, l’adrenalina e la pressione. Ci sarà tutta la mia famiglia e avrò il sostegno dei miei tifosi. Non so quante volte ho vinto qui, ma voglio fare meglio. In Austria ho avuto delle difficoltà, qui mi auguro di migliorare”.

Hamilton, parlando poi dei diretti competitor, ha detto: “Ferrari e Red Bull sono notevolmente migliorate. Su questa pista la Ferrari ha disputato una grande gara lo scorso anno”.

Su Verstappen, vincitore dell’ultimo appuntamento al Red Bull Ring, il campione del mondo in carica ha dichiarato: “È stato straordinario in Austria e sta continuando a crescere. Chi dei due prevarrebbe nello stesso team? Non faccio paragoni”.

Sulla collaborazione FIA-piloti: “È importanti essere ascoltati dalla Federazione, dobbiamo rimanere alla guida di questo processo per rendere più fisiche le monoposto. Bisogna facilitare le battaglie e avvicinare le auto, l’eliminazione del servosterzo non credo che ci aiuterebbe”.

Piero Ladisa

Follow @PieroLadisa