Formula 1 | Ferrari, Sainz fuori in Q3: tanta fatica con le gomme medie

E’ ovviamente deluso Carlos Sainz per il risultato delle qualifiche dell’Hungaroring. Il pilota della Ferrari non ha digerito il nuovo format del sabato e che impone le mescole nelle varie sessioni, e in Q2 andava usata la gomma media, un compound che ha sempre dato del filo da torcere allo spagnolo in questo weekend. Per soli due millesimi, alla fine, non è riuscito a passare il taglio e arrivare quantomeno in top ten, ma il problema è stato trovarsi in una situazione come quella di oggi. Non fa tanti giri di parole il buon Carlos, il quale ammette le problematiche avute oggi ma nel corso del fine settimana in generale, fino a questo momento.

“E’ vero, sono solo due millesimi e un decimo mi avrebbe messo molto più avanti in qualifica – ammette Sainz a Sky. Aver fatto la Q2 con le medie è stato negativo per me, non ho trovato feeling con questa mescola nel weekend, fatico nel primo settore, ancora più che con la hard. Con una qualifica normale avrei potuto fare meglio, ma il regolamento è così qua a Budapest e ho fatto davvero tanta fatica con le gialle. Oggi tanto vento, il nostro bilanciamento non è ideale in certe curve, poi la griglia è molto tirata, ci sono stati tanti sviluppi dallo scorso anno e poi vedi macchine come McLaren e Alfa Romeo che stanno facendo bene, quindi bisogna analizzare qualcosa per migliorare, ma aspettiamoci tante altre qualifiche così tirate”.