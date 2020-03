F1 | Russell: “Posso diventare come Hamilton”

Nel 2018 George Russell si è laureato campione del mondo della Formula 2 ed ha avuto l’occasione di debuttare in Formula 1. Tuttavia, il primo anno con la Williams non è stato facile, ma l’inglese è ottimista per questa stagione che deve ancora iniziare a causa della pandemia del coronavirus, e per il suo futuro punta in alto: diventare come Lewis Hamilton.

“Non voglio sembrare arrogante, ma cerco di migliorare me stesso dentro e fuori dal lavoro, il più possibile. Darò sempre tutto e crederò al 100 percento nelle mie capacità. Al momento penso che Lewis sia il miglior pilota, ma sono sicuro di poter fare bene come lui, solo che devo ancora lavorare sodo per quello”.