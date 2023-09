F1 | Perez senior corregge il tiro: Checo preso dalla Red Bull arrivare secondo

Dai paragoni eccellenti degli scorsi mesi, alla vera realtà delle cose. Antonio Perez, padre di Checo, parlando della situazione del figlio ha sottolineato come il suo ingaggio da parte della Red Bull abbia un unico scopo: quello di giungere secondo. Dunque Perez senior ha rimodulato gli obiettivi di Sergio, ammettendo come lo scopo principale della scuderia di Milton Keynes era quello di portare Max Verstappen a laurearsi campione del mondo.

Nonostante le difficoltà riscontrate dal figlio, protagonista anche a Suzuka di un weekend da dimenticare, Antonio Perez sa bene che se Checo si trasferisse in un’altra squadra non avrebbe la possibilità di lottare per posizioni importanti come può fare in Red Bull ma dovrebbe accontentarsi di piazzamenti.

“Il pilota più solido della Formula 1 oggi si chiama Checo Perez – ha detto Perez senior al quotidiano messicano Esto – Potete vedere quanti tifosi ha nel mondo, le bandiere messicane in Giappone. È l’unico latinoamericano e se a questo aggiungiamo quanti fan ci sono, qualsiasi brand al mondo vorrebbe avere un Checo Perez con sé”.

Il padre di Checo, continuando con la propria disamina dopo aver sottolineato le difficoltà riscontrate in questa stagione, ha aggiunto: “Ma continua a lottare. La monoposto è settata su Max perché lui guida con tutto il grip all’anteriore e Checo ha sempre guidato con il grip al posteriore. La posizione in cui si trova Checo è quella per cui è stato ingaggiato: arrivare secondo. C’è un solo campione e bisogna capirlo. Deve lavorare per questo e rispettarlo. Tutto questo è stato costruito affinché Max diventasse campione. Ma se lui (Perez) si trasferisse in un’altra squadra, sarebbe quarto o sesto”.