F1 | GP di Sakhir: Prove Libere 1 in DIRETTA (live e foto)

Carissimi amici di F1GrandPrix, buon pomeriggio e benvenuti al commento della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Sakhir, sedicesimo appuntamento della stagione 2020 di Formula 1. Dopo una settimana, si ritorna in Bahrain ma si gareggerà nel circuito esterno, noto come “Outer Track”, pista più breve ma non per questo meno impegnativa.

Domenica scorsa siamo tutti testimoni di un terribile incidente, quello di Romain Grosjean. Il pilota francese è uscito miracolosamente illeso da quelle fiamme e ieri è tornato nel paddock, accolto con applausi e abbracci.

A heart-warming moment ❤️ Romain Grosjean meets the people who saved his life on Sunday#SakhirGP 🇧🇭 #F1 @RGrosjean pic.twitter.com/WbZ9zIgfgj — Formula 1 (@F1) December 3, 2020

Tanti colpi di scena questa settimana a partire dall’assenza di Lewis Hamilton risultato positivo al Covid-19. Il sette volte campione del mondo sarà sostituito dal pilota della Williams, George Russell:

A prendere il posto di Russell alla Williams sarà invece Jack Aitken, mentre al posto di Grosjean gareggerà per la Haas, Pietro Fittipaldi

#F1 | Haas, Fittipaldi: “Sono grato alla squadra per la fiducia che ripone in me”https://t.co/LycOZf3LSZ — F1GrandPrix.it (@f1grandprixit) December 3, 2020

La notizia più importante però è la firma di Mick Schumacher con la Haas a partire dalla prossima stagione:

Durante la nostra diretta Facebook di lunedì sera, abbiamo dato la conferma che Sergio Perez si prenderà un anno sabbatico nel caso in cui dovesse saltare l’opzione Red Bull: