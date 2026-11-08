F1 GP Brasile | McLaren, Norris trionfa a Interlagos: “È bello tornare sul gradino più alto”

Lando Norris completa nel migliore dei modi il Gran Premio di San Paolo, ventesimo appuntamento stagionale del Mondiale 2026 di Formula 1. Dopo aver conquistato la pole position nelle qualifiche di ieri, la terza consecutiva sul circuito brasiliano, il campione del mondo 2025 si ripete anche in gara, centrando la terza vittoria stagionale e la quattordicesima della sua carriera.

Non è stato, però, un successo privo di difficoltà. La gara, iniziata su pista bagnata con tutti i piloti equipaggiati con gomme intermedie, ha visto Norris protagonista di una partenza tutt’altro che ideale. L’inglese non è riuscito a mantenere la prima posizione, cedendo inizialmente il comando ad Andrea Kimi Antonelli e successivamente anche alla Racing Bulls di Liam Lawson.

La svolta della sua corsa è arrivata con il progressivo miglioramento delle condizioni della pista. Con la pioggia ormai terminata e l’asfalto sempre più asciutto, Norris è stato tra i primi a passare alle gomme slick, effettuando la sosta al giro 16, una tornata prima rispetto ad Antonelli. Una scelta che gli ha permesso di ridurre progressivamente il distacco dal pilota Mercedes, fino all’episodio che ha cambiato definitivamente gli equilibri della gara.

Al ventesimo giro, infatti, Antonelli è incappato in un errore alla S di Senna, finendo in testacoda e lasciando strada libera a Norris. Da quel momento il britannico ha ripreso saldamente il controllo della corsa, riuscendo a gestire la leadership nonostante il successivo valzer dei pit stop e il ritorno della pioggia nelle fasi successive. Una prova di maturità e gestione che gli ha permesso di tagliare il traguardo davanti a tutti e conquistare il successo a Interlagos.

Al termine della gara, Norris ha sottolineato soprattutto le difficoltà incontrate nel corso dei 71 giri, evidenziando l’importanza di mantenere la calma nelle condizioni particolarmente insidiose del tracciato brasiliano.

“Ehm, è stata una gara durissima. Molto, molto dura. Ehm, ovviamente non è stata la migliore delle partenze al via, ma ci sono state tantissime sfide oggi, ovviamente con le condizioni, e montare le gomme slick sul bagnato è… è sempre difficile. Specialmente quando spingi per la testa della corsa e cerchi di recuperare un po’ di terreno. Quindi, la cosa principale oggi è stata mantenere la calma, non commettere errori e… avevo il passo quando ne avevo bisogno. È andata bene. Ehm, è bello tornare sul gradino più alto e… che posto fantastico in cui farlo”, ha dichiarato Norris al termine del GP.

Per il pilota britannico si tratta della terza affermazione stagionale, dopo i successi ottenuti all’Hungaroring e a Zandvoort, oltre che della quattordicesima vittoria in Formula 1. Un risultato importante anche per il lavoro svolto dalla squadra nel corso delle ultime settimane, come riconosciuto dallo stesso Norris.

L’inglese ha voluto infatti dedicare un pensiero al team, sottolineando l’importanza di concretizzare le opportunità quando si presentano e di continuare a lavorare con la stessa determinazione in vista degli ultimi appuntamenti del campionato.

“Beh, ci proviamo, sai. Sto dando il massimo e penso che questo fine settimana abbiamo avuto l’opportunità di conquistare la pole ieri, avevamo l’opportunità di vincere e… sento che la maggior parte delle volte quest’anno, quando c’è stata un’opportunità, l’ho colta e siamo riusciti a concretizzarla. Quindi, devo ringraziare enormemente la squadra perché continuano a lavorare sodo ed è fastidioso quando non riesci a ripagarli con un buon risultato come nelle ultime settimane, ma di sicuro questo fine settimana sento che siamo riusciti a restituire loro qualcosa e a dare un piccolo riconoscimento al loro duro lavoro. Quindi, un grande ringraziamento va sempre a loro e dobbiamo continuare a spingere fino alla fine dell’anno”, ha concluso Norris.

Con il successo brasiliano, Norris porta a casa un risultato costruito attraverso una gestione attenta di una gara particolarmente complicata. Interlagos gli regala così un’altra soddisfazione, con il britannico che guarda ora ai prossimi appuntamenti stagionali con l’obiettivo di proseguire su questa strada.

Chi ha vinto il Gran Premio di San Paolo 2026 di Formula 1?

Lando Norris ha conquistato la vittoria del Gran Premio di San Paolo 2026, ventesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1. Il britannico, partito dalla pole position, ha chiuso davanti a tutti a Interlagos, ottenendo il terzo successo stagionale dopo quelli conquistati all’Hungaroring e a Zandvoort.

Come si è svolta la gara di Lando Norris a Interlagos?

La gara di Norris è iniziata in salita a causa di una partenza non ottimale, che gli è costata la prima posizione a vantaggio di Andrea Kimi Antonelli e successivamente di Liam Lawson. Il britannico ha recuperato terreno con il passaggio alle gomme slick, tornando al comando dopo l’errore del pilota Mercedes.

Quando Norris ha conquistato la leadership del GP di San Paolo?

La svolta è arrivata al ventesimo giro, quando Andrea Kimi Antonelli è finito in testacoda alla S di Senna. Norris, che aveva effettuato il pit stop al giro 16 per montare le gomme slick, ha così ripreso la prima posizione, riuscendo a conservarla fino alla bandiera a scacchi.

Quante vittorie ha ottenuto Norris in Formula 1?

Con il successo conquistato a Interlagos, Lando Norris ha raggiunto quota 14 vittorie in carriera in Formula 1. Per il pilota britannico si tratta della terza affermazione stagionale, dopo i trionfi ottenuti all’Hungaroring e a Zandvoort.

Cosa ha dichiarato Norris dopo la vittoria del GP di San Paolo?

Norris ha descritto la gara come particolarmente difficile, soprattutto per le condizioni della pista e il passaggio dalle gomme intermedie alle slick. Il britannico ha sottolineato l’importanza di mantenere la calma, evitare errori e ringraziato la squadra per il lavoro svolto durante la stagione.