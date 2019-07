F1 | Ferrari, Vettel: “Vincere il GP di Germania? Sarebbe bello, ma non sono il favorito”

Tra i protagonisti della press conference del giovedì di Hockenheim, che ha aperto il weekend del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale 2019 di Formula Uno, figurava anche l’idolo di casa Sebastian Vettel.

“Qui è vicino casa – ha sottolineato il tedesco della Ferrari -. Voglio vincere, ma bisogna essere realisti e non credo di essere favorito. Ma abbiamo un’opportunità e il nostro obiettivo è quello di fare bene. E’ un GP speciale e sarebbe bello riuscire a festeggiare”

Vettel, facendo poi un’analisi sulla stagione fin qui disputata, ha detto: “Ci sono volte in cui le cose vanno molto bene e altre invece no. Normale perché cambiano piste e condizioni. Dopo le prime gare abbiamo avuto un quadro più chiaro sulle prestazioni e su quello ce ci mancava. Ci sono stati progressi anche se non siamo competitivi come vorremmo, ma siamo sulla strada giusta. Stiamo provando varie cose, alcune sono andate bene mentre su altre abbiamo dovuto tornare indietro”.

“È un privilegio correre per la Ferrari. L’obiettivo del sottoscritto e del team è quello di creare una striscia vincente – ha ammesso il quattro volte campione del mondo -. Se ci riusciremo in seguito ci sarà la possibilità di vincere anche il campionato. Al momento però le cose non sono andate come volevamo”.

Sugli errori commessi in quest’ultimo anno: “Alcuni sono stati più pesanti di altri e di sicuro non posso essere contento. Credo di essere il miglior giudice di me stesso. Sono queste le regole che ho sempre seguito”.

Sul dominio Mercedes: “Ha un vantaggio su tutti ed è chiaro. Pare che facciano fatica dove il degrado gomme è più alto, ma sono il punto di riferimento sulla velocità pura”.

Nessuna certezza sul futuro: “Non so per quanto tempo resterò in Formula Uno, la gioia che provo a guidare queste monoposto è unica come la motivazione e gli obiettivi che mi sono prefissato con Ferrari. Sono questi i fattori che decreteranno se resterò a lungo o meno in Formula Uno”. Su Mick Schumacher: “Ha bisogno di tempo, non è giusto paragonarlo al padre o ad altri. Il nome Schumacher è conosciuto da tutti in Germania grazie a Michael. Speriamo che un giorno abbia la possibilità di entrare in Formula Uno”.

