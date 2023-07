F1 | Ferrari, Leclerc: “Silverstone pista difficile, ma abbiamo fatto passi vanti”

Il secondo posto nel GP di Austria ha ridato morale e motivazioni ad una Ferrari che dal GP del Canada sembra essersi messa nella giusta direzione. I continui sviluppi portati sulla SF23 si stanno dimostrando efficaci, con la monoposto italiano che reagisce positivamente agli aggiornamenti, comportandosi finalmente in modo regolare e soprattutto lineare con gli pneumatici, vero tallone d’Achille di un’auto che ha fatto scorpacciata di gomme durante i primi GP.

Charles Leclerc ha ritrovato il sorriso, ben consapevole però che andranno fatti ulteriori e sostanziosi passi avanti per tornare alla vittoria. La Rossa può recitare anche il ruolo di seconda forza, ma attualmente non è in grado di contendere il primato ad una Red Bull che troppo vantaggio. L’importante però era intraprendere una direzione di progettuale corretta, lavorando per limare tutte le debolezze dell’auto, anche in ottica 2024. Sotto questo punti di vista il GP di Gran Bretagna sarà un test probante.

Con i suoi curvoni in appoggio e il carico sulle gomme Silverstone non è sulla carta la pista più favorevole a questa Ferrari. Ne è consapevole Leclerc, intervenuto nella consueta conferenza stampa del giovedì, il quale però confida nei miglioramenti intravisti nelle ultime gare.

“Abbiamo fatto dei passi avanti, anche se non dobbiamo illuderci – le parole di Leclerc nel giovedì inglese -. La Red Bull ha ancora un grande vantaggio e questa pista non è per noi la più facile. Però stiamo facendo progressi. Da Barcellona ci siamo messi nella giusta direzione, in Austria ho avuto ottime sensazione e ho tenuto un bel ritmo. Ho fiducia perché quando in carriera ho lavorato per migliorare ci sono riuscito sempre abbastanza rapidamente. A Silverstone dovremo capire come adattarci in fretta ai cambi di condizione, anche sotto questo punto di vista miglioreremo in fretta”.

Leclerc ha poi parlato della monoposto. “Siamo concentrati a sviluppare la SF23 per limare le debolezze – ha continuato il monegasco –. Mi conforta sapere che il team ha un piano preciso per migliorare la situazione, l’obiettivo non è solo quello di stare davanti ad Aston Martin e Mercedes, ma arrivare a competere con la Red Bull. Pian piano sento che ci stiamo riuscendo”.