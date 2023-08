F1 | Ferrari-Leclerc, le discussioni sul rinnovo non sono ancora iniziate

Gli ultimi giorni, in concomitanza con la pausa estiva, sono stati molto caldi per quel che riguarda le indiscrezioni sul proseguimento del matrimonio tra la Ferrari e Charles Leclerc. Vari rumors, lanciati da testate francesi e italiane, hanno riportato la fumata bianca – in attesa del comunicato ufficiale – circa il rinnovo del monegasco con la scuderia del Cavallino. Leclerc, in una recente intervista al Corriere della Sera, ha voluto fare chiarezza sul proprio futuro sottolineando che non sono ancora partite le discussioni tra le parti in causa.

Leclerc inoltre ha parlato del suo amore professionale nei confronti di Maranello, e del suo obiettivo di riportare il titolo in rosso che manca dal lontano 2007, e del suo rapporto con il nuovo team principal Frederic Vasseur. Il manager francese rappresenta una vecchia conoscenza per Charles, con il quale ha condiviso la sua prima esperienza in Formula 1 nel 2018 con l’Alfa Romeo-Sauber.

“Cerco motivazione in qualunque situazione mi trovi per sfruttare al meglio quello che abbiamo – ha riferito Leclerc – Al momento la macchina è quella che è e purtroppo non esistono miracoli. Ma è lì che bisogna trovare la forza per continuare. A parte l’amore per la Ferrari che è sempre esistito e continua ad esistere, condivido molte cose con Fred, e molte hanno a che fare con i progetti per il futuro. Siamo allineati”.

Leclerc poi, toccando l’argomento rinnovo, ha detto: “Le voci che mi hanno messo in altre squadre significano solo che sto facendo bene il mio lavoro. Ma sono indifferente perché so cosa voglio. Non so ancora cosa voglia la Ferrari da me. Le discussioni sul contratto non sono ancora iniziate, ma per me è tutto chiaro. Amo la Ferrari e voglio vincere qui. Questa è la mia priorità”.

1/5 - (1 vote)