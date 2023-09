F1 | De da Rosa sminuisce Leclerc

L’ex pilota di Formula 1, Pedro de La Rosa, ha partecipato al podcast “F1 Nation” ed ha espresso il suo parere sul Mondiale 2023 di Formula 1. Lo spagnolo ha stilato la sua Top 3 personale nella quale non appare il nome del pilota della Ferrari, Charles Leclerc, poiché secondo lui, il monegasco deve ancora dimostrare molto. In merito al dominio di Max Verstappen, de La Rosa sostiene che il due volte iridato avrebbe più concorrenza se Hamilton o Alonso fossero suoi compagni di squadra.

“Se mettessi Lewis o Fernando Alonso in quella macchina, non sarebbe facile. Sarebbe molto impegnativo per Max, per Fernando e per Lewis perché li considero i tre migliori piloti in griglia”.

Sul perché non ha messo Charles Leclerc in questa Top 3, l’ex pilota ha precisato che pur stimando il monegasco, non lo ritiene ancora meritevole della Top 3 in quanto non è stato costante nei suoi anni in Formula 1.

“Avrei potuto menzionare Norris, Russell, penso che siano tutti piloti eccezionali non fraintendetemi. Ma sto solo considerando i piloti più costanti in un’epoca. E quelli sono Max, Lewis, Fernando. Indipendentemente dalle gomme, dalle auto che guidano, dai compagni di squadra, dai circuiti, sono sempre lì, offrono sempre qualcosa di speciale. Non importa se stanno lottando per le vittorie o, come nel caso di Fernando, lottano per entrare in Q3 o lottare per un solo punto, sono sempre eccezionali. Fanno sempre qualcosa di diverso e speciale. Questo è ciò che mi fa ammirare questi piloti. Charles, è fantastico di sicuro. Ma solo il tempo dirà se entrerà tra i primi tre. E questo è qualcosa che tutti sapremo nei prossimi anni”.