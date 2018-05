Raikkonen in trattativa col team Toyota per una Yaris nel mondiale rally

Kimi Raikkonen potrebbe tornare a correre nel mondiale rally. Secondo quanto riportato dal quotidiano Ilta Sanomat, infatti, il finlandese sarebbe in trattativa con Tommi Makinen, team principal del team Toyota Gazoo Racing, per un posto in squadra nella prossima stagione. Kimi, ricordiamo, ha già corso nel mondiale WRC dal 2010 al 2012, disputando ventidue gare e raccogliendo “solo” cinquantanove punti.

Un’esperienza deludente dal punto di vista dei risultati, ma che l’ha aiutato a migliorare il proprio stile di guida. La trattativa sarebbe partita qualche settimana fa e nella giornata di ieri, lo stesso Makinen sarebbe stato avvistato all’interno dello yacht privato del finlandese, insieme al proprio vice, Mia Miettinen. Kimi, ricordiamo, ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione e nonostante la voglia di proseguire all’interno della Scuderia di Maranello, Sergio Marchionne vorrebbe dare una “rinfrescata” al team, ingaggiando Daniel Ricciardo.

Da notare che la scelta del pilota, proprio in tal senso, si limiterebbe al profilo dell’australiano e al Campione del Mondo 2007, dato che Charles Leclerc, talento della FDA, è ritenuto ancora troppo acerbo per un impegno di questo tipo. Vedremo come si svilupperà questa info di mercato nelle prossime settimane.