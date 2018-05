Formula 1 | Sparco annuncia l’estensione del contratto con McLaren fino al 2021

SPARCO®, uno dei partner di più lunga data del team di Formula 1 McLaren, ha prorogato il suo contratto con la squadra. Dopo oltre vent’anni di collaborazione, l’accordo vedrà SPARCO® collaborare con McLaren fino almeno al 2021. Dopo la prima partnership che risale al 1996, questo accordo celebrerà i primi 25 anni di collaborazione tra McLaren e Sparco. Il pilota McLaren Stoffel Vandoorne diventerà anche testimonial dell’azienda italiana che fornisce abbigliamento da gara ai campioni della Formula 1, indossando guanti e stivali SPARCO® per la prima volta e dando il suo apporto alle attività future di ricerca e sviluppo. SPARCO® continua a innovare e sviluppare abbigliamento sportivo adatto alle nuove esigenze del mondo del racing, fornendo tecnologia, qualità ed esperienza made in Italy.

Oltre all’operazione con McLaren in Formula 1, SPARCO® continuerà a sostenere il programma e-sport McLaren 2018. Sparco offre una gamma completa di prodotti e-sport ispirati al mondo del racing che migliora l’esperienza in-house e di gara dei giocatori, fornendo prodotti di qualità in un’atmosfera autentica di racing.

Zak Brown, Amministratore delegato di McLaren, ha dichiarato: «É un piacere annunciare l’estensione della nostra partnership con SPARCO®, che ha fornito alla McLaren abbigliamento sportivo di qualità superiore per oltre 20 anni, e attendiamo con trepidazione il nostro 25° anniversario nel 2021. La continua innovazione e lo sviluppo di SPARCO® ha permesso di rimanere in cima al mercato dei prodotti racing e siamo entusiasti all’idea di continuare a favorire questo processo in futuro».

Aldino Bellazzini, Presidente di SPARCO®, ha aggiunto: «Siamo orgogliosi di aver lavorato a stretto contatto con i piloti McLaren in Formula 1 per più di 20 anni. È un piacere estendere e potenziare questa collaborazione per altri quattro anni con un team così prestigioso, che è sempre stato tra i migliori nel mondo dei motori».

Stoffel Vandoorne, pilota McLaren, ha concluso: «Sono onorato di diventare il nuovo ambasciatore di SPARCO®, a seguito del rinnovo della partnership con la McLaren. Lavorerò con SPARCO® su ricerca e sviluppo, mettendo a disposizione la mia esperienza per aiutare a creare la linea sportiva del futuro. La tecnologia di SPARCO® è la migliore del settore e non vedo l’ora di poterla usare in pista».

Vota questo Articolo