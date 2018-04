Formula 1 | Mercedes, Wolff entusiasta: “Questo campionato sarà ricordato per anni e anni”

In un’intervista rilasciata ai microfoni della ESPN, Toto Wolff ha parlato delle prime gare di questo mondiale 2018, sottolineando come la partita tra Red Bull, Ferrari e Mercedes sia assolutamente aperta. Secondo il Direttore esecutivo della Scuderia di Brackley, infatti, questo campionato può contare su tre grosse squadre e su piloti che negli ultimi dieci anni hanno scritto pagine indelebili della Formula Uno. Un mix entusiasmante che regalerà agli appassionati uno dei mondiali più belli della storia.

Ecco le parole di Toto Wolff: “Questo campionato è destinato a celebrare tutto ciò che amiamo delle corse automobilistiche. Tre squadre stanno combattendo ferocemente per le vittorie. Abbiamo assistito a gare entusiasmanti con sorpassi incredibili. Le auto di F1 più veloci della storia, guidate da alcuni dei migliori piloti che questo sport abbia mai visto. Questa stagione ha tutti gli ingredienti per restare negli annali del nostro sport. Qualcosa che verrà ricordato col sorriso negli anni avvenire”.

“Sappiamo di avere una grande sfida per le nostre mani”, ha aggiunto Wolff. “L’anno scorso abbiamo combattuto con Ferrari, ma non è nulla a confronto di questo campionato. Red Bull e Maranello faranno di tutto per conquistare i titoli mondiali e noi, come Campioni del Mondo, dobbiamo cercare di difendere quanto fatto in questi anni. E’ una sfida difficile, ma allo stesso tempo entusiasmante”.