F1 | Verstappen: “Marko? E’ come un secondo padre”

Il pilota della Red Bull ha così definito il consulente del team austriaco, aggiungendo che il suo parere, oltre a quello del padre Jos è molto importante.

Max Verstappen ha un ottimo rapporto con Helmut Marko, tanto da considerarlo come un secondo padre nel mondo delle corse; il padre Jos ha corso più di 100 gran premi al volante di team notevoli come Tyrrell, Benetton, Arrows e Stewart diventata poi Red Bull:

“Helmut è come un secondo padre, vuole sempre il meglio per me -ha dichiarato a Ziggo Sport- Parliamo molto durante i weekend di gara, su come migliorare la macchina. Ha un occhio su tutto, mi sa consigliare anche sulle piccole cose, come parlare nei team radio o avere a che fare con le persone. E’ sempre onesto, se le cose vanno bene è contento ma mi dice se non è abbastanza”.

E poi c’è Jos, il padre biologico di Max:

“Non direi che ci siamo separati ora che sono in Formula 1. Sicuramente devo fare le cose da solo, è quello che si aspetta la gente, non deve essere mio padre ad occuparsene. Però è importante che ci siano persone come lui a consigliarmi. Ovviamente abbiamo opinioni diverse ma ultimamente ha sempre avuto ragione, 9 volte su 10; quindi mi fido della sua opinione. Entrambi abbiamo degli ego molto forti, ma è nel nostro sangue e questo ci ha portato fino a qui; altrimenti saremmo ancora nei go-karts”.

“Mi fido di lui ma questo non implica che non faccia le mie scelte. Come ad esempio in Malesia, avevamo nuove parti della macchina. Per Daniel non andavano bene ma io ero convinto che potessero funzionare, nonostante le difficoltà al setup. In qualifica facevamo fatica, mio padre mi disse che non dovevo utilizzare ma io alla fine sono riuscito a qualificarmi terzo. Dopo sono andato da mio padre dicendogli ‘Te l’avevo detto!’ , lui ha riso contento”.

