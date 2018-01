F1 | Un 2018 ricco per Fernando Alonso

Un 2018 ricchissimo di appuntamenti motoristici per Fernando Alonso: il due volte campione del mondo non sarà soltanto in Formula 1 con McLaren ma prenderà parte al campionato Endurance della stagione con Toyota.

Ovviamente la F1 rappresenta ancora la priorità per lo spagnolo, ecco perché non riuscirà ad esserci alla 6 ore del Fuji, in Giappone, gara che coincide con il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1. In dubbio anche la sua presenza al Paul Ricard il 5 aprile, perché il giorno dopo, il 6 aprile, dovrà essere in Bahrain per il GP. Ma Alonso riuscirà a correre la 24 ore di Le Mans, la 6 Ore di Spa (il 5 maggio), la 6 Ore di Silverstone (il 19 agosto) e la 6 Ore di Shanghai (il 18 novembre), tutti fine settimana in cui la Formula 1 non ci sarà.

📆 Just another 25 races to tick off this season for @alo_oficial pic.twitter.com/UaHGjn1yN6 — Autosport (@autosport) January 30, 2018

Lo spagnolo è molto entusiasta e carico per questo anni così fitto di gare: “L’accordo per correre nel WEC è stato possibile solo grazie al forte rapporto e alla buona intesa che c’è con McLaren, sono molto felice che abbiano ascoltato e compreso quel che significa per me tutto ciò. In nessun modo la sfida mi distrarrà dall’obiettivo principale: il campionato di Formula 1 con McLaren. Nel 2018 punto a essere competitivo a ogni gara e sono certo che siamo più vicini a centrare quest’obiettivo”.

