F1 | Toro Rosso per il 2018: “Gasly e Hartley sono molto veloci, sarano competivi”

Il 2018 sarà un anno importante per la Toro Rosso, sicuramente un anno ricco di novità e tanto impegno. La fine dello scorso anno ha portato nel team tantissime rivoluzioni: la marcia di Carlos Sainz verso la Renault, l’addio a Daniil Kvyat e il benvenuto a due nuovi piloti, Brendon Hartley e Pierre Gasly. La squadra ha tantissima fiducia in loro e sa che potranno fare bene per la prossima stagione. Franz Tost pensa che nel finale del 2017 i due non abbiano ancora dato il loro 100% ma che il campionato di quest’anno potrà portare molte soddisfazioni.

“È stato un periodo difficile per loro, per entrare in Formula 1, perché la nostra vettura non era competitiva come all’inizio della stagione, abbiamo portato nuove parti e miglioramenti ad ogni circuito, ma sembra che i nostri diretti concorrenti abbiano fatto un lavoro migliore rispetto al nostro”, ha detto Franz Tost alla rivista RACER. Il team principal ha anche ricordato i problemi avuti la scorsa stagione, soprattutto con i motori Renault che hanno portato non poche difficoltà: “Inoltre abbiamo sofferto di problemi di affidabilità, e per questo dovevano sempre iniziare dal fondo della griglia e questo non rendeva le cose più facili per noi. Gli altri piloti hanno migliaia di chilometri nelle loro macchine, sono abituati, conoscono la squadra e sanno tutto, quindi arrivare a competere con loro da un esordiente rende la vita abbastanza complicata per i rookie”, ha detto il capo della Toro Rosso.

Nonostante abbia perso il sesto posto nel Campionato del Mondo costruttori nell’ultima gara, Tost ha affermato di essere molto soddisfatto di Hartley e Gasly e della loro parte di stagione, soprattutto per i loro sforzi e impegni: “Devo dire che entrambi i piloti sono molto veloci. Pierre ha vinto la F2 e quest’anno ha combattuto per la Super Formula in Giappone, quindi sono molto felice e fiducioso di averlo nella squadra”, ha detto. “Brendon ha avuto molto successo con la Porsche nella vittoria del campionato e anche nelle 24 ore di Le Mans. Sono macchine completamente diverse in termini di guida ma anche di ruote, e non è facile per un pilota saltare da una macchina all’altra”, ha continuato parlando dei suoi due alfieri.

Poi un focus sulla stagione che sta per iniziare: “Brendon sta facendo un ottimo lavoro, ha migliorato le sue prestazioni; è stato importante per entrambi i piloti correre in quelle gare di fine stagione perché sono consapevoli di cosa aspettarsi la prossima stagione”, ha detto Tost. “In generale, devo dire che sono più che felice con entrambi i piloti perché penso che abbiano un grande potenziale e se noi, come squadra, diamo loro una macchina buona e competitiva, saranno lì, ne sono convinto”, ha concluso.

