F1 | Statistiche: Alonso, Raikkonen e Vettel unici piloti in attività a vincere in tre team differenti

Tra i piloti attualmente in attività in Formula Uno solo tre possono vantare un particolare record: vincere in tre scuderie differenti. Stiamo parlando di Fernando Alonso, Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel.

Lo spagnolo ha infatti conquistato i suoi successi con Renault, Ferrari e McLaren, scuderia quest’ultima dove Alonso si augura di tornare a recitare un ruolo importante in griglia grazie anche alla partnership motoristica con Renault.

McLaren, Ferrari e Lotus sono invece i team dove si è imposto Kimi Raikkonen. Proprio alla guida della Lotus il finlandese, campione del mondo 2007, ha conquistato nel 2013 sulla pista dell’Albert di Melbourne quella che ad oggi resta la sua ultima affermazione nel Circus.

Vettel invece ha trionfato con Toro Rosso, Red Bull, con cui ha vinto i suoi quattro titoli iridati, e Ferrari. Indimenticabile la prima storica vittoria ottenuta con la scuderia faentina sulla pista di Monza, dove il tedesco monopolizzò qualifiche e gara sotto una pioggia battente.

22nd febbraio, 2018

Tag:f1, fernando alonso, kimi raikkonen, sebastian vettel

