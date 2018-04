F1 | Raikkonen, ritiro dopo l’incidente ai box: “Ho visto il verde e sono partito”

Un Gran Premio sfortunato per Kimi Raikkonen: il finlandese, che partiva dalla seconda posizione dopo una bellissima qualifica al sabato, è stato protagonista di un episodio molto spiacevole durante la sua sosta al pit stop. Il Ferrarista, infatti, allo scattare del suo semaforino verde, è ripartito travolgendo però un meccanico ancora al lavoro sulla gomma posteriore sinistra che invece non era stata ancora smontata. Kimi, dopo la ripartenza ha parcheggiato la sua monoposto ed è tornato ai box.

Il finlandese è molto dispiaciuto: “Non so cosa sia successo al pit stop, non so le condizioni del meccanico, sicuramente non sono grandiose questo è sicuro. La luce era verde e sono partito, purtroppo un ragazzo si è fatto male ma quello è quello che dovevo fare non so di più”, ha commentato parlando di quanto successo al pit stop.

“Non salvo niente di questo weekend, non è andato nulla di buono”, ha concluso il campione del mondo 2007.

