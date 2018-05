F1 | Il sogno della McLaren: vincere la 24 ore di Le Mans con Fernando Alonso

Il sogno più grande della McLaren è vincere la 24 ore di Le Mans con una sua vettura e un suo pilota, Fernando Alonso. Questo è l’obiettivo di Zak Brown. Il cambiamento normativo previsto per il 2020 può aprire le porte del WEC al team di Woking.

La McLaren partecipa agli incontri dell’ACO sui regolamenti della Super Stagione 2020-2021, che prevede l’introduzione di una nuova classe superiore chiamata “GTD”. Anche Toyota, Ferrari e persino Aston Martin hanno mostrato la loro curiosità.

Il mondo del WEC è in un momento cruciale della sua storia, poiché l’esodo di Audi e Porsche mette il prestigio della categoria sotto controllo da parte dei nuovi, possibili, futuri investitori. L’ACO è costretta a reinventarsi e a inventare qualche nuovo stratagemma per rivitalizzare una LMP1 esaurita dove solo la Toyota compete come squadra ufficiale.

Brown spiega che la proposta di regolamento li soddisfa: “I regolamenti che sono stati proposti sembrano convincenti”, dice dal Circuit de Barcelona-Catalunya. “Potremmo considerare la possibilità di correre con la nuova categoria – GTD – Penso che la cosa più eccitante: andare a Le Mans a provare a vincere nella categoria assoluta, questo è ciò che ha più valore per una squadra da corsa. È qualcosa che stiamo considerando, la McLaren ha una lunga storia nel mondo dei motori”, ha commentato lanciando un messaggio di speranza e incoraggiamento a tutti i tifosi e gli appassionati di questa categoria dei motori.

Zak Brown è molto chiaro su quale pilota vorrebbe per il suo progetto: “Vorremmo avere Fernando nella nostra squadra finché vorrà correre, e penso che continuerà a correre oltre la sua carriera in Formula 1. Ci piacerebbe che Fernando fosse con noi se parteciperemo ad altre competizioni automobilistiche”, ha concluso.