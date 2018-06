F1 | I fan hanno scelto: la McLaren è il team che deve migliorare di più nel 2018

Come sappiamo uno degli obiettivi più importanti per Liberty Media è quello di coinvolgere sempre di più gli spettatori e i fan della Formula 1 non solo come pubblico delle corse ma anche come giudice e commentatore dei numerosi aspetti legati al mondo delle quattro ruote. La mossa di Liberty è stata la creazione, all’inizio della stagione in corso, di una community online per lo scambio di punti di vista, che vengono raccolti dai dirigenti della F1. FIA e Liberty potrebbero tenerne conto al momento della modifica dei regolamenti.

Oggi ci sono 10.000 forum diversi in vigore, con oltre 25.000 sondaggi e 230.000 voti e risposte. Come se ciò non bastasse, si può anche partecipare a un sorteggio mensile il cui premio sono i biglietti per una corsa.

Uno dei risultati condivisi in via preliminare è che il 44% degli utenti registrati ritiene che Daniel Ricciardo abbia reali opzioni per il titolo piloti del 2018 dopo aver conquistato la sua seconda vittoria stagionale a Monaco. Inoltre, i fan hanno scelto la McLaren come la squadra che deve fare la maggior parte di miglioramenti nel 2018. E inoltre, il 68% dei voti dice che il miglior GP della stagione finora è stato il GP dell’Azerbaijan.