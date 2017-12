F1 | Hamilton sulla ruotata ricevuta da Vettel a Baku: “Alcuni commissari pensavano che non avesse fatto volutamente quel gesto”

Il 2017 verrà ricordato come il primo vero anno della battaglia iridata tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Ad avere la meglio in questo intenso duello è stato l’inglese della Mercedes, laureatosi campione del mondo per la quarta volta in carriera.

In un stagione serrata ed estenuante non sono mancati colpi di scena ed episodi di un certo rilievo mediatico, come ad esempio la ruotata rifilata da Vettel allo stesso Hamilton nel corso del Gran Premio d’Azerbaijan, disputato il 25 giugno scorso sul tracciato cittadino di Baku.

A tal proposito, sulla ruotata di Baku, in un’intervista a Sky Sports UK, Hamilton ha rivelato: «La cosa peggiore è stata che alcune persone, con cui ho parlato dopo l’incidente, mi hanno detto che Seb non aveva fatto volutamente quel gesto. Ricordo ancora molto bene quello che ho detto loro: “Siamo nella massima categoria del motorsport, la Formula Uno, secondo voi non sappiamo guidare una monoposto in linea retta?”».

«Questa discussione l’ho avuta con importanti commissari della Federazione, che poi successivamente hanno riconosciuto che potevo avere ragione. In quel momento mi sono chiesto se avessero visto la mia stessa gara», ha concluso l’alfiere della Mercedes.

27th dicembre, 2017

Tag:baku, f1, ferrari, gp azerbaijan, lewis hamilton, mercedes, sebastian vettel

Iscriviti al Canale YouTube: