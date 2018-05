F1 | Hamilton sul GP di Monaco: “L’attesa è enorme, su questa pista devi rasentare la perfezione”

Il Circus è sbarcato a Montecarlo, sede della gara più glamour della stagione. Sul fascino della corsa del Principato, Lewis Hamilton, tra i piloti protagonisti della press conference del GP di Monaco, ha dichiarato: “È un sogno, sono fortunato perchè vivo qui. L’attesa è enorme, dispiace disputare una sola gara l’anno. Su questa pista devi rasentare la perfezione, soprattutto è impegnativa dal punto di vista mentale. È difficile spiegare alla gente che velocità si possono raggiungere su una pista cittadina come questa”.

Nella passata stagione la Mercedes e lo stesso Hamilton faticarono non poco tra le stradine di Montecarlo: “Sicuramente abbiamo imparato molto dallo scorso anno, siamo fiduciosi per questo weekend. Veniamo da gare vincenti, ma questa sarà comunque difficile visto che può succedere di tutto in gara. Qui i nostri avversari andranno forte. Sappiamo i nostri obiettivi e abbiamo compreso i nostri problemi, cercheremo di risolverli. Ci stiamo muovendo nella giusta direzione”.

Sulle Hypersoft, la mescola più morbida della Pirelli che debutterà proprio a Montecarlo: “È una gomma che potrebbe permetterci di ottenere nuovi record della pista, qui andranno meglio rispetto ad altri compound”.

Sul ritorno delle grid girl, presenti domenica sulla griglia di partenza a Montecarlo, Hamilton ha detto: “Le donne sono la cosa più bella del mondo, ci sono state delle gare in cui abbiamo avuto dei ragazzi. Credo che questa sia una gara elegante e non ho un’opinione precisa. Se qui avremo donne di bell’aspetto credo che rispecchieranno la bellezza di questa pista”.

Sul rinnovo con Mercedes che tarda ad arrivare: “Non abbiamo fretta, non sto discutendo con nessun altro. Il contratto è lì, ne abbiamo uno ancora in vigore. Tutto questo mi piace perché è divertente vedere i giornalisti porsi degli interrogativi sul mio futuro”.

Su un’eventuale, futura, convivenza con Sebastian Vettel: “Sono pronto a gareggiare con tutti. Ho condiviso il box con piloti del calibro di Alonso e Button. Ognuno di noi vuole sfidare gli avversari più forti, perchè ti spingono sempre al limite. Ma non credo che guideremo la stessa monoposto, chissà forse a Le Mans…”.