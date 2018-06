F1 | Hamilton contrariato: “La Formula 1 è rimasta nell’età della pietra rispetto agli altri grandi sport”

Lewis Hamilton non utilizza giri di parole per rimarcare la differenza di appeal e modernità tra la Formula 1 e gli altri principali sport mondiali. Secondo il pilota della Mercedes, l’ingresso di Liberty Media sta portando il Circus nella direzione giusta, anche se la strada da percorrere è ancora lunga: “La Formula 1 è rimasta nell’età della pietra rispetto alla NFL, al calcio e a tutti gli altri grandi sport. Adesso siamo cercando di recuperare, ma è un processo lungo” – ha dichiarato “The Hammer”.

Secondo il quattro volte campione del mondo inglese, la scarsa consultazione dei piloti è un grosso ostacolo nell’evoluzione del movimento: “Non è mai stato così fino ad ora, quindi non prevedo che accadrà in futuro” – ha ammesso Hamilton. “Spetta un grande lavoro a Chase (Carey, proprietario di Liberty Media, ndr): è arrivato solo un paio di anni fa, prima che i social media fossero autorizzati. Bernie (Ecclestone, ndr) diceva che non fossero importanti“. Non per caso, lo scorso gennaio, è stata rilevata una crescita del 54,9% dei canali social rispetto al 2016.

“È un processo davvero lento trasmettere la Formula 1 in tutto il mondo” – ha proseguito Hamilton. “È assurdo pensare che la Formula 1 sia ancora sconosciuta in così tanti territori, nonostante sia globale e trasmessa in TV. C’è ancora molto da fare, ma penso che Liberty Media stia facendo i passi giusti”.