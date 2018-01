F1 | Hamilton, compleanno lontano dai riflettori: prosegue il digiuno social

Lewis Hamilton oggi, 7 gennaio, festeggia 33 anni. Un compleanno per certi versi anomalo quello che sta vivendo il quattro volte campione del mondo della Mercedes: dopo la bufera scoppiata a Natale per via dell’ormai noto video pubblicato su Instagram in cui rimproverava simpaticamente il nipote vestito da principessa, The Hammer ha eliminato tutti i post presenti sui suoi account Instagram e Twitter, scomparendo per giorni dai social network. Una mossa decisa, a prova del suo reale pentimento: le accuse di sessismo non sono state digerite, e strada più azzeccata del silenzio non poteva essere intrapresa.

La pagina Facebook della Mercedes, nel frattempo, ha omaggiato Hamilton con un video nel quale vengono ritratti i momenti più divertenti del suo 2017, tra cui spicca il giro in macchina ad Austin con Usain Bolt a bordo di una Mercedes AMG GT. Spopola, nel frattempo, l’hashtag #HappyBirthdayLewis.



7th gennaio, 2018

