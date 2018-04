F1 | GP Bahrain, Hamilton penalizzato di cinque posizioni per la sostituzione del cambio

Inizia in salita il weekend di Sakhir per Lewis Hamilton. L’inglese, campione del mondo in carica, dovrà infatti scontare una penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain.

L’alfiere della Stella sarà arretrato per la sostituzione del cambio. Come rivelato dalla Mercedes sul proprio account di Twitter, la monoposto numero 44 ha riscontrato una perdita di natura idraulica nel corso della prima prova stagionale in Australia, disputata lo scorso 25 marzo sulla pista semi-cittadina dell’Albert Park.

Non potendo intervenire sul cambio, che deve durare per regolamento ben sei gare, il team di Brackley è stato obbligato a sostituire l’elemento in questione sulla W09 di Hamilton.

6th aprile, 2018

