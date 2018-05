F1 | Gomma gate: ci sarà un incontro tra team per decidere degli pneumatici Pirelli

Pirelli cambia le regole a campionato in corso e toglie dal battistrada 0,4 millimetri. Queste nuove gomme, modificate per una serie di fattori tra cui sicurezza e nuovi asfalti sui circuiti, hanno sollevato numerose polemiche. Perchè la modifica, come sostengono in molti, sembra sia stata fatta anche dopo una pressione evidente fatta dal team Mercedes che, in effetti, ha ottenuto un grande beneficio sul giro secco e sulla distanza, chiudendo il GP di Spagna con una doppietta.

Come confermato da Carlo Vanzini durante la cronaca, Mario Isola ha parlato di un incontro che si terrà nei prossimi giorni con i responsabili dei team, perchè non è ancora chiaro se queste gomme verranno confermate anche per Francia e Silverstone. Ci saranno molte discussioni ancora, perchè se si continuasse con questa scelta ci sarebbero polemiche in merito alle scelte tecniche dietro il cambiamento, se si tornasse indietro rimettendo i “vecchi” pneumatici idem, poiché si darebbe automaticamente per “falsato” questo GP.