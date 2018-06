F1 | Carey: “La Formula 1 deve essere imprevedibile”

Sin dal momento in cui si è insediata come proprietaria della Formula 1, Liberty media ha sempre cercato di trovare nuovi modi per rendere la Formula 1 più attrattiva sia per i giovani che per i nuovi team. Il trend negativo dei dati di ascolto registrato negli ultimi anni ha davvero preoccupato il colosso americano, il quale sta cercando di porvi rimedio con delle proposte che potrebbero bilanciare le prestazioni tra i vari team e favorire lo show, cosa a cui Liberty Media tiene particolarmente. La Formula 1, nella visione dei nuovi proprietari del Circus, dovrebbe essere imprevedibile, uno show, che sappia attirare in particolar modo il pubblico più giovane: per questo nel corso degli ultimi mesi sono state avanzate delle proposte per riuscire ad avvicinare i più giovani, come ad esempio ridurre la lunghezza della gara o compattare il programma del weekend.

Nel corso di una confernza FIA a Manila, Chase Carey ha affrontato queste tematiche, sottolineando come, nella sua visione, il Circus dovrebbe fare dell’imprevedibilità il punto cardine: “Ci sono molte cose su cui stiamo lavorando che porteranno un maggior bilancio in termini di prestazioni, più azione in pista e più imprevidibilità. La previdibilità non è un bene per lo sport. Si vuole l’inatteso, momenti memorabili che non ci si aspettava. Si vuole la vittoria da chi meno te lo aspetti, queste sono le cose che i tifosi vogliono vedere” ha detto il CEO della Formula 1.

Altri temi su cui Liberty Media sta lavorando riguardano la riduzione dei costi e il riuscire ad attrarre nuove squadre e nuovi costruttori in Formula 1. Due argomenti strettamente correlati tra loro, dato che le elevate spese da affrontare sono una – se non la principale – delle ragioni per cui nuovi costruttori non si affacciano su questo mondo: “Gli aspetti economici sono diventati una grossa sfida per molti team. Vogliamo rendere la Formula 1 uno sport adatto per attrarre nuovi team” – ha aggiunto Chase Carey -. “Vogliamo uno sport in cui tutti sono entusiasti di partecipare, non solo i fan, ma anche i team. Abbiamo molte cose su cui stiamo lavorando, in collaborazione con la FIA. Cose che potrebbero portare la Formula 1 nelle condizioni in cui potrebbe e dovrebbe essere per riuscire davvero ad attrarre i fan intorno al mondo” ha poi concluso l’americano.

