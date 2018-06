F1 | Alonso: “Il mio futuro? Dipenderà dalla direzione che prenderà la Formula Uno”

Il futuro di Fernando Alonso? Dipenderà dai progetti e dalla strade che intenderà prendere la Formula Uno.

Ad affermarlo è stato lo stesso pilota spagnolo della McLaren che come sempre ha esternato il proprio punto di vista senza freni.

Per Alonso, infatti, l’avvenire del Circus viene anteposto a quello del proprio team di appartenenza: “La cosa più importante sarà capire che direzione prenderà la Formula Uno – ha sottolineato il due volte campione del mondo – . L’ultima vettura da titolo l’ho guidata nel 2007 (la McLaren MP4-22, ndr), quindi undici anni dopo non penso che questo possa rappresentare un problema per me”.

“Non penso troppo a quanto sarà competitivo il mio team il prossimo anno, perché è impossibile prevederlo”, ha aggiunto Alonso.